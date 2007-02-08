Карпачова збирається ”стати в опозицію”

Уповноважена ВР України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА запевняє, що буде жорстко контролювати владу і стане до неї в опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.КАРПАЧОВА заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам після свого призначення на посаду омбудсмена.

«Сьогодні моє завдання стати як я і є, власне кажучи, завжди, як омбудсмен, в опозицію до влади», - сказала вона.

Н.КАРПАЧОВА наголосила, що незалежно від режиму влада завжди є порушником прав людини. При цьому вона нагадала, що на сьогоднішній день у владі перебуває та політична сила, з якою вона йшла на вибори. «І в цьому делікатність питання і повірте мені в цьому я буду набирати ще більше обертів і влада буде під самим жорстким контролем, адже цю владу я тепер знаю зсередини», - сказала Н.КАРПАЧОВА.