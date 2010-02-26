Янукович взяв на себе обов'язки Верховного Головнокомандувача

Указ - на сайті Президента

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ видав указ, яким взяв на себе обов`язки Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Документ від 25 лютого обнародуваний на офіційному сайті глави держави. Указ видано “у зв`язку зі вступом 25 лютого 2010 року на пост Президента України та відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України”.

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