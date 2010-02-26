Тарасюк: ющенківці ведуть торг за посаду прем'єра

У фракції “Наша Україна – Народна самооборона” не має більшості, яка б підтримала створення коаліції з Партією регіонів.

Про це сказав народний депутат України, голова НРУ Борис ТАРАСЮК на прес-конференції в УНІАН.

Він наголосив, що в найближчий час він не прогнозує, що така більшість з’явиться.

В той же час він додав, що «все залежить від ступеню політичної продажності з одного боку, а з іншого – кількості коштів, які готові платити».

Б.ТАРАСЮК наголосив, що сьогодні деякі представники національно-демократичних сил готові «слугувати піднощиками набоїв для Партії регіонів».

«Партія «Наша Україна», УНП, група «За Україну!» вже відверто ведуть торгівлю з Партією регіонів відносно входження до коаліції з Партією регіонів, прикриваючись гаслом про необхідність відстоювання українських ідеалів, при цьому вони у повний ріст влаштовують штовханину за посади та інші матеріальні блага», - зазначив Б.ТАРАСЮК.

Він висловив стурбованість з приводу того, що мова іде не про збереження нинішньої коаліції, на яку «був даний мандат виборців», а йдуть «торги або торжище в обмін на посаду прем’єр-міністра України».

За його словами, різними групами називаються кандидатури Віктор ЮЩЕНКА і Арсенія ЯЦЕНЮКА, і це підтверджує, що вони «були технічними кандидатами В.ЯНУКОВИЧА».

Б.ТАРАСЮК закликав на базі Народного руху України об’єднатися всім націонал-демократичним силам і зробити все для збереження нинішньої коаліції.