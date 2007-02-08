Томенко замахнувся ще й на інші важливі посади

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО переконаний, що рішення стосовно обрання представника опозиції віце-спікером є осмисленою позицією всієї Верховної Ради, а не ситуативним голосуванням.

Про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після його обрання на посаду заступника голови ВР.

При цьому він зазначив, що опозицією повинна контролюватися не тільки посада віце-спікера, а й інші важливі посади в державі. «В такому випадку і суспільство буде впевненіше, і сама влада буде розуміти, що її кожен крок контролюється», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він наголосив, що як віце-спікер буде робити все, аби статус опозиції був легалізований шляхом ухвалення відповідного закону. «Можливості опозиції в парламенті повинні бути інституційно визначені. Це перший крок до того, щоб опозиція впевненіше себе почувала у парламенті», - сказав М.ТОМЕНКО.

При цьому він відмовився прогнозувати як скоро усі положення проекту закону про опозицію будуть прийняті. «Але 340 голосів дають можливість казати, що голосування це не якесь ситуативне рішення», - сказав М.ТОМЕНКО.