Тимошенко заявляє, що сила Януковича, як і Безсмертного, - в яйцях

Під час учорашнього мітингу Тимошенко виступила з традиційними тезами про те, що за підсумками виборів можливі два варіанти – прем`єром стане або вона, або Віктор Янукович.

Тимошенко пояснила, чому не треба голосувати за Партію регіонів. «Не тому, що Янукович не симпатичний – багатьом жінкам він подобається. Просто треба закривати кланам дорогу у владу».

«Я особисто не вірю в реванші, в перемогу кланів, що життя повернеться назад», – також відзначила Тимошенко.

Лідер БЮТ сказала, що «сила Януковича, як і Безсмертного – я маю на увазі Кощея – знаходиться в яйцях». «Тому та голочка, в якій смерть Кощея, знаходиться в руках виборців», – додала вона.

Українська правда