НРУ: перші кроки Януковича спрямовані на знищення української державності

Народний рух України вважає, що перші кроки Віктора ЯНУКОВИЧА на посаді Президента України спрямовані на знищення української державності.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Народного руху України.

"Події, які відбуваються в державі після 7 лютого 2010 року, не можуть не турбувати національно-демократичні сили і усіх українських патріотів. ЯНУКОВИЧ, вступивши на посаду Президента України, демонструє дивовижну здатність розколювати Україну ще до інавгурації", - йдеться у заяві.

Саме таким чином Народний рух України розцінює той факт, що В.ЯНУКОВИЧ зробив першу промову російською мовою. На думку рухівців, це свідчить про його “васальське "малороство" та фактично реалізацію сценарію із введення російської мови в Україні як другої державної. "Такий крок неодмінно призведе до повного витіснення української мови з усіх сфер життя та повне домінування мови сусідньої держави, втратою державою Україна українського обличчя", - впевнені в Народному русі.

"Ідея ЯНУКОВИЧА про створення газотранспортного консорціуму означатиме фактично передачу української газотранспортної системи у підпорядкування Росії з перспективою передання її у власність Газпрому", - йдеться у заяві.

Народний рух України також вважає, що запрошення на інавгурацію московського Патріарха Кіріла продемонструвало промосковську сутність В.ЯНУКОВИЧА та внесло розкол серед українського духовенства і віруючих. "Цим кроком ЯНУКОВИЧ дискредитував і зневілював традицію спільної молитви за Україну представників усіх релігійних конфесій, що представлені в Україні, яку проводили попередні Президенти України", - заявляє Народний рух України.

Рухівці також вважають, що В.ЯНУКОВИЧ дав "мовчазну згоду" на розпорядження Президента РФ Дмитра МЄДВЄДЄВА проводити парад в українському місті Севастополь із залученням російської військової техніки та військовослужбовців.

"У цьому ж дусі – відмова від законодавчо закріпленого зовнішньополітичного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію, що прозвучала в інавгураційній промові, зняття прапору ЄС на Європейській площі у Києві. Враховуючи всі ці кроки, які фактично направлені на знищення української державності, дивує позиція і заяви представників т.зв. національно-демократичних сил, які вже готові стати "піднощиками" набоїв для Партії регіонів. Партія "Наша Україна", УНП, група "За Україну!" вже відверто ведуть торгівлю з Партією регіонів. Прикриваючись гаслом про необхідність відстоювати українські ідеали, вони влаштовують принизливу штовханину за посади та інші матеріальні блага", - йдеться у заяві Руху.

Рухівці також стурбовані ситуацією у фракції НУ-НС, де мова йде не про необхідність збереження і укріплення демократичної коаліції, а про прізвище майбутнього прем’єр-міністра у коаліції з Партією регіонів. "Прізвища можливих кандидатів у прем’єр-міністри – ЮЩЕНКА і ЯЦЕНЮКА, які озвучуються на зборах депутатів НУ-НС, свідчать про нинішню деструктивну діяльність недавніх технічних кандидатів ЯНУКОВИЧА. Фактично зараз і ЮЩЕНКО, і ЯЦЕНЮК пред’являють ЯНУКОВИЧУ "векселя до сплати" і конкурують між собою за право привести НУ-НС молодшим партнером у коаліцію з Партією регіонів", - вважають в Народному русі.

У заяві також наголошується, що такі дії є продовженням дискредитації ідеї національної демократії, мрії патріотів про українську Україну, нищення Народного руху України з намаганням влити в один "колгосп" усі партії.

"Народний Рух України закликає відмовитись від антиукраїнського кроку – об’єднання з Партією регіонів. Демократичні сили мають шанс укріпити нині діючу коаліцію в парламенті й не дати можливості ЯНУКОВИЧУ зреалізувати його антидержавницькі ініціативи. Сьогодні Україна в небезпеці! Ми закликаємо всіх націонал-демократів і патріотів України до вироблення єдиної платформи протидії загрозі українській державності. Потрібно об’єднуватися! Час збирати каміння!", - підкреслюється у заяві НРУ.