Міжнародне рейтингове агентство Fitch відзначає зниження політичних ризиків в Україні.

Як відзначив у розмові з кореспондентом УНІАН старший директор аналітичної групи Fitch Ratings Ед ПАРКЕР, зміна прогнозу щодо рейтингу України «BB-» на «Позитивний» в жовтні 2006 року вказує «на добрі перспективи підвищення рейтингу».

Він повідомив, що двома основними чинниками, які впливатимуть на суверенний рейтинг України, є «подальші свідчення того, що українська економіка досить добре справляється із збільшенням цін на газ, і збереження відносної політичної стабільності».

При цьому Е.ПАРКЕР відзначив, що, попри те, що «політичний галас» в Україні, ймовірно, триватиме в осяжному майбутньому, Fitch вважає, що «політичний ризик зараз на порядок нижчий, ніж 2-3 роки тому».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня 2006 року Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило прогноз щодо рейтингів дефолту емітенту («РДЕ») України в іноземній і національній валюті зі «Стабільного» на «Позитивний» і підтвердило РДЕ на рівні «BB-» (BB мінус). Агентство також підтвердило рейтинг «країнової стелі» «BB-» (BB мінус) і короткостроковий рейтинг «B».

Тоді у своєму повідомленні Fitch відзначало, що розвиткові економіки України в найближчому майбутньому сприятимуть такі чинники, як високий рівень споживчих витрат і збільшення інвестицій. «Ціна, яку Україна платить Росії за імпортований газ, в січні збільшилася з 50 дол. за тис. куб. м до 95 дол. за тис. куб. м, проте, схоже, дане збільшення пройшло досить гладко для економіки. Це дає впевненість у тому, що енергоємна економіка країни зможе витримати подальше збільшення ціни до 130 дол. за тис. куб. м, яке очікується в 2007 році», - зазначалося в повідомленні агентства.