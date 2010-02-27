Регіонал Лук’янов: Азарову до прем’єрства не вистачає 3-4 голоси

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Владислав ЛУК`ЯНОВ називає передчасною інформацію про його можливе призначення на посаду голови Вінницької облдержадміністрації.

Про це він сказав в інтерв’ю радіо Свобода в суботу.

«Я ніколи не висловлював думку про те, щоб керувати Вінницькою областю. Чому Вінницька область - навіть версії не хочу припускати», - заявив В.ЛУК’ЯНОВ і додав: «Я вважаю, це дуже передчасно».

Крім того, він запевнив, що «не питання відправити пані ТИМОШЕНКО у відставку хоч завтра».

«Така більшість є, і майже 45 депутатів від блоку «Наша Україна» готові відправити ТИМОШЕНКО у відставку - тобто це не проблема. Але проблема – визначити, хто може бути прем’єр-міністром, під кого можна об’єднати цю більшість», - зазначив В.ЛУК’ЯНОВ.

За його словами, Миколі АЗАРОВУ «на сьогодні не вистачає 3-4 голоси, щоб стати прем’єр-міністром».

«Але я сподіваюся, що ми можемо знайти ці 3-4 голоси для того, щоб створити коаліцію з прем’єр-міністром Миколою Яновичем АЗАРОВИМ. Є інші варіанти, які запропонував Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ – ТИГИПКО або ЯЦЕНЮК», - сказав депутат-регіонал.

«Я думаю, що кожен з цих, для політики, молодих реформаторів теж міг би очолити команду, але програма мусить бути Президента України, тому що він йшов з цією програмою на вибори і суспільство очікує реалізації зараз саме цієї програми», - уточнив В.ЛУК’ЯНОВ.