Віталій Кличко прочитає дітям казку

Сьогодні, 9 лютого, до Львова на запрошення міського голови Андрія Садового прибуде відомий боксер Віталій Клічко. Метою приїзду є участь в акції «Прочитай дитині казку».

Віталій Кличко відвідає дитячий садок № 37, 59а, де прочитає дітям українську народну казку, – повідомила прес-служба Львівської міської ради.

9 лютого в Львові почнеться акція «Прочитай дитині казку» яку ініціювала Львівська міська рада. Відтепер відомі зірки України щомісяця читатимуть казки в садках Львова.

«Акцію ми почали з метою підтримати традицію читання казок для дітей. У Львові така акція починається вперше. Сподіваємося, що не тільки відомі спортсмени, музиканти чи артисти, але і батьки більше читатимуть казок своїм дітям», – розповів начальник управління інформаційної політики зовнішніх відносин Остап Процик.

Обком з посиланням на ЗІК