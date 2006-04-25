Ющенко поскаржився на Тимошенко німцям

Німецький досвід проведення коаліційних переговорів наприкінці минулого року є підтвердженням того, що цей процес є надзвичайно складним і потребує часу, відзначив Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента, про це він сказав у ході телефонної розмови з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером ШТАЙНМАЄРОМ.

В.ЮЩЕНКО і Ф.-В.ШТАЙНМАЄР обговорили внутрішньополітичну ситуацію в Україні, зокрема у контексті минулих виборів. Президент наголосив, що він особисто, і лідери політичних сил, які увійдуть до складу Верховної Ради, докладають усіх зусиль для формування найближчим часом парламентської коаліції та створення коаліційного уряду.

Також співрозмовники обговорили двосторонні відносини між країнами, їхній розвиток та розширення. За словами В.ЮЩЕНКА, в Україні сподіваються, що новий німецький уряд будуватиме взаємовигідну співпрацю з демократичною Україною на засадах європейського партнерства.

Розмова відбулася за ініціативою німецької сторони.