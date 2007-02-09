Сьогодні депутати займуться Законом про Кабмін

Сьогодні Верховна Рада України планує розглянути проект закону «Про внесення змін до законів України «По Кабінет Міністрів України» та «Про місцеві державні адміністрації».

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, парламент також планує розглянути проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (щодо встановлення цін/тарифів на водовідведення, централізоване опалення та водопостачання).