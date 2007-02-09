Добкін вважає Авакова або брехуном, або невігласом

Михайло ДОБКІН

Харківський міський голова Михайло ДОБКІН звернувся до депутатів обласної ради з проханням дати жорстку оцінку роботи голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, свої претензії до діяльності губернатора М.ДОБКІН висловив вчора з трибуни сесії обласної ради.

«Діяльність голови обладміністрації Арсена АВАКОВА спрямована на дестабілізацію і розкол», - заявив М.ДОБКІН.

Таку реакцію міського голови викликала недавня заява А.АВАКОВА про те, що комунальне підприємство «Жилкомсервіс» створене міською радою з порушенням законодавства України.

«Жилкомсервіс», на думку мера Харкова, не вписується в особисте уявлення губернатора про реформування житлово-комунального господарства». Він наголосив, що власником цього підприємства є територіальна громада, а засновником – Харківська міська рада, «якій «Жилкомсервіс» і підконтрольний».

«Виступ А.АВАКОВА 31 січня викликає подив і змушує засумніватися в компетентності урядовця», - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, у програмі реформування ЖКГ йдеться про створення конкурентного середовища і багаторівневий контроль в системі ЖКГ – основних складових реформування. М.ДОБКІН закинув А.АВАКОВУ незнання суті реформування ЖКГ. Тому, на його думку, такі заяви “можуть бути розцінені або як волаюча некомпетентність, або як свідома брехня”.

Як повідомляв УНІАН, голова Харківської облдержадміністрації А.АВАКОВ поставив під сумнів законність створення Харківською міськрадою комунального підприємства «Жилкомсервіс» і звернувся до прокурора області Василя СИНЧУКА з проханням провести прокурорську перевірку питань його створення та діяльності, передусім механізму договірних стосунків зі споживачами, та вжити відповідних заходів прокурорського реагування.

Довідка УНІАН. Рішення про створення КП «Жилкомсервіс» було ухвалене в липні 2006 р. депутатами Харківської міськради. «Жилкомсервіс» є підприємством, на яке покладені функції єдиного замовника житлових послуг, перш за все, контроль за якістю робіт, які виконуються підрядниками (в основному, ЖЕКами) і від обсягу яких залежить сума квартирної плати. На даний час у Харкові створено 9 філій КП «Жилкомсервіс». Засновником підприємства є Харківська міська рада, власником - територіальна громада міста. Статутний фонд сформований за рахунок майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста.