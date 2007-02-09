Ахметов не хоче міняти Януковича
Нардеп коментує чутки
Партія регіонів не збирається міняти свого лідера Віктора ЯНУКОВИЧА, стверджує народний депутат, член фракції Партії регіонів Рінат АХМЕТОВ.
Про це він сказав УНІАН, коментуючи повідомлення, що з`явилися в ЗМІ, про те, що на найближчому весняному з`їзді може бути підняте питання про зміну лідера Партії регіонів.
"Лідер Партії регіонів - Віктор ЯНУКОВИЧ. І партія не збирається міняти свого лідера», йдеться в коментарі Р.АХМЕТОВА, переданому агентству його прес-секретарем.
Р.АХМЕТОВ підкреслив, що ситуація, коли лідер партії ще й очолює уряд – це нормально, це "звичайна справа для демократичних країн, у яких за Конституцією парламент формує Кабінет Міністрів".
В.ЯНУКОВИЧ - “сильний і успішний політик, якому довіряє істотна частина суспільства”, додав Р.АХМЕТОВ.
Як писала газета “Дело”, на найближчому з`їзді Партії регіонів, який має відбутися навесні ц.р., планується підняти питання про зміну керівництва партії. За даними видання, применшувати роль «єдиного лідера» регіонали не збираються, а можливі зміни в керівництві партії викликані тим, що заяви ЯНУКОВИЧА-прем`єра все частіше дисонують із заявами ЯНУКОВИЧА-лідера партії”.
Газета додає, що ще одним приводом для такої заміни є те, що всі ключові питання, як НАТО, ЄС, ЄЕП, які декларують «синьо-білі», зі зрозумілих причин, не завжди можуть використовуватися головою уряду.
За інформацією джерел газети, сьогодні обговорюються три кандидати на цю посаду - народний депутат Борис КОЛЕСНІКОВ, лідер фракції партії в парламенті Раїса БОГАТИРЬОВА, віце-прем`єр і міністр фінансів Микола АЗАРОВ.
Нагадаємо, 8 лютого ц.р. на прес-конференції керівник фракції Партії регіонів у парламенті Раїса БОГАТИРЬОВА заявила, що Партія регіонів не планує міняти лідера.