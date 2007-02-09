Регіони знову згадали про борги Тимошенко

Фракція Партії регіонів вимагає від Верховної Ради створити спеціальну комісію з перевірки правомірності списання боргів компанії «Єдині енергетичні системи України» у сумі 7,5 млрд. грн., а також фінансово-господарської діяльності газоресурсного консорціуму, засновником якого є компанія ЄЕСУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання заявив заступник голови фракції Партії регіонів .

«На мою думку, якщо у матеріалах кримінальної справи зафіксована підробка фінансових документів, то закриття цієї кримінальної справи викликає серйозний сумнів», - сказав депутат.

Він також наголосив, що необхідно створити комісію, яка з’ясує, хто конкретно винен у розірванні угод по газу між РФ і Україною за ціною в 50 дол.

В.КИСЕЛЬОВ заявив, що у розпорядженні фракції Партії регіонів є нотаріально завірена копія документів від 14 листопада 2005 року про створення товариства з обмеженою відповідальністю – міжнародного консорціуму з управління і розвитку газотранспортної системи України. Засновниками, за його словами, є НАК «Нафтогаз України» і «Газпром» Російської Федерації.

Крім того, він зауважив, що є документи, які свідчать, що Секретаріат Президента України та Посольство РФ на даний час продовжують проводити переговори з цього приводу.

Народний депутат наголосив, що фракція Партії регіонів, маючи у своєму розпорядженні такі документи, не збиралася піднімати цю тему, оскільки розуміла, що йдеться не про приватизацію, а виключно про взаємовигідне спільне використання нашої ГТС. «Ми розуміли, що наша ГТС може стати купою металобрухту, якщо Російська Федерація побудує газопровід в обхід України»., - додав В.КИСЕЛЬОВ.