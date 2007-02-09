Король думає, що він, на жаль, пройде

Народний депутат України Віктор КОРОЛЬ, кандидатуру якого Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на посаду голови СБУ, не заперечує, що в цьому призначені є «політичний фактор».

В інтерв’ю УНІАН, відповідаючи на запитання, наскільки впливає політичний фактор на затвердження його кандидатури, В.КОРОЛЬ зазначив, що такий фактор існує. Водночас сказав В.КОРОЛЬ, він думає, що його призначення відбудеться. «На жаль, це відбудеться», - додав він.

При цьому В.КОРОЛЬ пояснив, що жаль він висловлює у зв’язку з ситуацією, яка на сьогодні склалася. Він наголосив, що за попередніх призначень парламентом голови СБУ не було такого ажіотажу, як сьогодні, і їхні кандидатури «просто автоматично пройшли».

«А тут уже, в цій політичній ситуації, використовується будь-яка постать, будь-яка фігура», - зазначив В.КОРОЛЬ.

За його словами, «в залежності від бажання тієї кандидатури, її політичної ваги вже визначається рівень торгів».

В.КОРОЛЬ вважає, що з початку буде ухвалене політичне рішення тих політичних сил, які є в парламенті. «Коли приймуть рішення політики, тоді буде результат», - зазначив він. За словами В.КОРОЛЯ, у нього міцні нерви, і він спокійно це сприймає. “Не бачу нічого страшного”, - додав він.

В.КОРОЛЬ зазначив, що не хотів би, щоб під час ухвалення рішення щодо його кандидатури були якісь кулуарні домовленості. За його словами, на сьогодні він зустрівся лише із фракцією БЮТ. Він повідомив, що лише після розгляду питання у профільному комітеті, тобто у Комітеті ВР з питань національної безпеки і оборони, він планує зустрічатися з фракціями.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Президент вніс до Верховної Ради подання про призначення В.КОРОЛЯ головою Служби безпеки України.