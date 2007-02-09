Ющенку дозволили брати участь у засіданнях уряду

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону України „Про внесення змін до законів України „Про Кабінет Міністрів України” та „Про місцеві державні адміністрації”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 240 народних депутатів із 441, зареєстрованого у сесійній залі.

Зокрема, не підтримали відповідний законопроект в першому читанні фракції БЮТ (лише 4 членів цієї фракції проголосували “за”) і «Наша Україна».

В той же час “за” ухвалення законопроекту проголосували 189 членів фракції Партії регіонів, 31 – СПУ, 21- КПУ і 5 – позафракційних.

Проект пропонує внести зміни до Закону „Про Кабінет Міністрів України”, відповідно до яких:

- Кабінет Міністрів України є сформованим і повноважним за умови складення присяги не менш як двома третинами від загальної чисельності членів Кабінету Міністрів України, встановленою Верховною Радою України. Тобто, уряд буде сформованим, якщо до його складу увійшли дві третини членів уряду, з врахуванням міністрів, подання на яких вносить Президент України;

- повноваження члена уряду припиняються у разі звільнення його з посади за поданням: коаліції депутатських фракцій у парламенті або прем’єр-міністра України. Тобто, подання про звільнення члена уряду може подавати і коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України;

- повноваження міністра оборони України та міністра закордонних справ України можуть бути припинені за поданням: коаліції депутатських фракцій у парламенті, Президента України або прем’єр-міністра України. Тобто, подання про звільнення члена уряду може подавати також Президент України і коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України;

- уряд призначає та звільняє з посад заступників міністрів за поданням міністрів. Тобто, міністри можуть подавати подання про звільнення свого заступника відразу до уряду, без додаткового звернення до прем’єр-міністра України;

- заступники міністра оборони України та міністра закордонних справ України призначаються після консультацій відповідного міністра з Президентом України;

- виключається положення, відповідно до якого Кабінет Міністрів України погоджує кандидатури заступників голів місцевих державних адміністрацій, які здійснюють свої повноваження у сферах, що належать до відання Кабінету Міністрів України;

- уряд може скасовувати акти місцевих державних адміністрацій з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України. При цьому не можуть бути скасовані акти, видані на виконання повноважень, делегованих відповідними місцевими радами;

- надається право Президенту України або уповноваженій ним особі брати участь у засіданнях уряду;

- надається право особі, уповноваженій Президентом України, брати участь у засіданні урядового комітету з правом дорадчого голосу.

Зміни до Закону „Про місцеві державні адміністрації” передбачають, що:

- перший заступник голови обласної державної адміністрації призначається головою цієї адміністрації за згодою прем’єр-міністра України;

- заступник голови обласної державної адміністрації призначається головою цієї адміністрації за погодженням з відповідним віце-прем’єр-міністром України;

- перший заступник та заступник голови районної державної адміністрації призначається головою цієї адміністрації за погодженням з відповідним заступником голови обласної державної адміністрації.

При підготовці даного проекту закону до другого читання профільний комітет повинен врахувати частину пропозицій, що висловлювалися народними депутатами під час обговорення даного проекту закону.

Передбачається також, що у другому читанні даний проект закону буде розглянутий на наступному пленарному тижні.