Заступника Шуфрича відправили у відставку

Кабінет міністрів України постановою № 162 від 7 лютого прийняв відставку заступника міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Анатолія МЕДВІДЯ.

Текст відповідної постанови за підписом прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА розміщений на Урядовому порталі.

Як вказується у постанові, відставка А.МЕДВІДЯ прийнята відповідно до абзацу другого частини другої статті 31 Закону України “Про державну службу”.

Довідка УНІАН. Абзац другий частини другої статті 31 Закону України “Про державну службу” визначає такі підстави для відставки: принципова незгода з рішенням державного органу чи посадової особи, а також етичні перешкоди для перебування на державній службі.