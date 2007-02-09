Антикризова коаліція відмовилася обмежувати тарифи на ЖКГ

Верховна Рада України відмовилась обмежити розмір можливого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” прийняття відповідного законопроекту «Про житлово-комунальні послуги» у першому читанні проголосували 198 народних депутатів з 435, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, не підтримали прийняття відповідного проекту закону фракція Партії регіонів (0 голосів) і фракція КПУ (0 голосів).

Крім того, за ухвалення даного законопроекту проголосували тільки 2 народних депутатів з фракції СПУ і 2 позафракційних народних депутатів. За ухвалення законопроекту проголосували 118 членів фракції БЮТ і 76 - фракції «Наша Україна».

Проектом закону, розробленим лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО та членом фракції БЮТ Ольгою БОДНАР, пропонувалося обмежити розмір можливого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та на встановлення безпосередньої залежності такого підвищення від темпів збільшення середньої зарплати працівників промисловості.

Проектом також передбачалося надання центральному органу виконавчої влади з питань регулювання електроенергетики права формувати державну політику щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення, водопостачання і водовідведення.

Крім того, пропонувалося, щоб рівень підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги не перевищував темпів зростання середньої зарплати працівників, зайнятих в галузях економіки за останній календарний рік. Проектом закону також передбачалося, що сума, сплачена за житлово-комунальні послуги, не може перевищувати 20% від сукупного доходу кожної конкретної родини.

При цьому лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО, представляючи цей законопроект, наголосила, що під час підготовки до другого читання ця сума може бути зменшена з 20 до 10%.

ВР України також відмовилася направити даний проект закону на доопрацювання. Зокрема, таку пропозицію підтримали 224 народних депутати із 433, зареєстрованих у сесійній залі.