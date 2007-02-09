Луценко хоче сподобатися і вашим і нашим?

Лідер громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що на сьогодні юридичних підстав для розпуску парламенту не існує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Хмельницькому.

«Чи є можливість розпуску Верховної Ради? Ні, очевидно юридичної можливості не має», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Разом із тим, він припустив, що, можливо, підстави для розпуску парламенту з’являться після розгляду відповідного подання в Конституційному Суді.

«Якщо так станеться, «Народна самооборона» буде всіляко вітати таку теоретичну можливість і всіляко зміцнювати нашого Президента для прийняття рішення про дострокові вибори», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Лідер «Народної самооборони» також нагадав, що вчора Харківська обласна рада прийняла рішення про звернення до Генпрокуратури з проханням порушити проти нього кримінальну справу за спробу дестабілізувати конституційний лад в Україні. «Нас почули, почули не Луценка, а народну ініціативу, яка вимагає від політиків реалізовувати те, чим вони годували людей на виборах», - наголосив він.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, це була ініціатива депутатів від блоку Наталії ВІТРЕНКО. Він запевнив, що наприкінці лютого приїде до Харкова і обов’язково поспілкується з жителями області щодо їхніх проблем.