Луценко хоче сподобатися і вашим і нашим?
Політик стверджує, що його почули
Лідер громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що на сьогодні юридичних підстав для розпуску парламенту не існує.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Хмельницькому.
«Чи є можливість розпуску Верховної Ради? Ні, очевидно юридичної можливості не має», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
Разом із тим, він припустив, що, можливо, підстави для розпуску парламенту з’являться після розгляду відповідного подання в Конституційному Суді.
«Якщо так станеться, «Народна самооборона» буде всіляко вітати таку теоретичну можливість і всіляко зміцнювати нашого Президента для прийняття рішення про дострокові вибори», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
Лідер «Народної самооборони» також нагадав, що вчора Харківська обласна рада прийняла рішення про звернення до Генпрокуратури з проханням порушити проти нього кримінальну справу за спробу дестабілізувати конституційний лад в Україні. «Нас почули, почули не Луценка, а народну ініціативу, яка вимагає від політиків реалізовувати те, чим вони годували людей на виборах», - наголосив він.
За словами Ю.ЛУЦЕНКА, це була ініціатива депутатів від блоку Наталії ВІТРЕНКО. Він запевнив, що наприкінці лютого приїде до Харкова і обов’язково поспілкується з жителями області щодо їхніх проблем.