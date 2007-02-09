Тимошенко закликають негайно застосувати імперативний мандат

Депутат Київської міської ради Михайло БРОДСЬКИЙ закликає лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО «врятувати Київ від остаточного пограбування через негайне використання закону про імперативний мандат».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.БРОДСЬКОГО.

«Юліє Володимирівно, Ви можете врятувати нашу столицю від полчища мародерів, які у складі так званої «більшості ЧЕРНОВЕЦЬКОГО» продовжують розкрадати землю, комунальні підприємства та іншу власність київської громади, - сказав М.БРОДСЬКИЙ. - Для порятунку у Ваших руках є ефективний інструмент – це закон про імперативний мандат, який наділяє Вас правом позбавити депутатського статусу тих перебіжчиків, котрі проміняли свою політичну честь на комерційні вигоди».

За даними прес-служби М.БРОДСЬКОГО, приводом для звернення до Ю.ТИМОШЕНКО стали результати чергової сесії Київради від 8 лютого, під час якої більшість депутатів знову «дерибанили землю», і серед них були й ті, хто потрапив до Київради від БЮТ. М.БРОДСЬКИЙ пропонує негайно позбавити їх мандатів.

М.БРОДСЬКИЙ також закликає Ю.ТИМОШЕНКО негайно застосувати процедуру імперативного мандату і до членів фракції БЮТ у Черкаській міській раді, котрі фактично провалили прийняття рішення про продаж землі черкаської міської громади винятково на аукціонах.

На думку М.БРОДСЬКОГО, завдяки застосуванню норм закону про імперативний мандат БЮТ зможе стати першою політичною силою, яка вичистить зі своїх лав тих «добродіїв», які розглядають свою депутатську діяльність винятково як інструмент збагачення.

Водночас М.БРОДСЬКИЙ висловлює переконання, що, попри те, що він залишив фракцію БЮТ в Київраді, у керівництва блоку немає підстав позбавляти його депутатського мандата: «Я був першим, хто поставив питання про злочинний характер влади ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, хто категорично наполягав на виконанні передвиборчої програми БЮТ «Справедливий Київ», хто говорив про необґрунтованість тарифів і про неприпустимість корупційного розподілу землі… Я задоволений тим, що на ці позиції врешті-решт став і Блок Тимошенко».