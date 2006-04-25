Кучма: Тимошенко сьогодні - це Ющенко вчора

Після парламентських виборів у 2002 році команда Віктора ЮЩЕНКА вимагала призначити його прем`єр-міністром так само, як сьогодні цього вимагає Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це екс-президент України Леонід КУЧМА сказав в інтерв`ю журналу «Профіль» від 24 квітня 2006 року.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи ставив В.ЮЩЕНКО в 20002 році умову призначити його прем`єром, він відповів: «Ні, його команда. На умовах ультиматуму неможливо вести дискусію. Нам тоді не вдалося досягти консенсусу. Я пропонував – давайте створимо коаліцію, випишемо основні принципи, а потім говоритимемо, хто прем`єр, хто глава парламенту. І сьогодні відбувається практично те, що було в 2002 році», - сказав Л.КУЧМА.

Він підкреслив, що шкодує, що після виборів 2002 року не вийшла коаліція з «Єдиною Україною» і «Нашою Україною». «Я сам займався цим, багато разів зустрічався… Або ми були поганими парламентерами, або хтось ставив такі умови, як зараз ставить Юлія Володимирівна», - додав Л.КУЧМА.

Екс-президент також вважає, що буде створена «помаранчева» коаліція на чолі з Ю.ТИМОШЕНКО.

«Здається, мало хто сумнівається, що буде «помаранчева» коаліція, а прем`єром Ю.ТИМОШЕНКО. Хоча, в принципі, враховуючи європейський досвід, треба було обов`язково дати право переможцю, Партії регіонів, сформувати коаліцію, і якби в неї нічого не вийшло, тоді розглядати інші конфігурації», - вважає він.

У той же час він звернув увагу на ідеологічну несумісність учасників можливої коаліції «помаранчевих» сил.

«Мені здається, що і В.ЮЩЕНКО, і особливо Ю.ЄХАНУРОВ, усвідомили, що успіхи економічного розвитку лежать у площині дуже жорстких, непопулярних ринкових реформ, поглиблення яких було фактично припинене з початку 2005 року. Я не уявляю, як зможе працювати нова «помаранчева» коаліція, якщо в політичних сил – потенційних учасників з багатьох питань суперечливі погляди. Це буде як лебідь, рак і щука», - сказав він.

Л.КУЧМА також сказав, що йому імпонує у вчинках В.ЮЩЕНКА те, що він намагається поставити коаліцію в жорсткі рамки програми.З