Льовочкін вийшов одразу в дамки

Керівник апарату прем`єр-міністра України Сергій ЛЬОВОЧКІН сьогодні став членом Партії регіонів, його також включено до складу політради партії.

Про це УНІАН повідомили в Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, С. ЛЬОВОЧКІН очолив апарат прем`єр-міністра України в жовтні 2006 року.

Довідка УНІАН. До призначення на посаду керівника апарату прем`єр-міністра 34-річний С.ЛЬОВОЧКІН у 1996-1999 рр. працював у комерційних структурах, а також був виконавчим директором Добродійного фонду сприяння соціально-економічному розвитку Донецької області. У 2001-2002 роках - помічник Президента України. З червня 2002 року по січень 2005 року - 1-й помічник Президента України. На виборах до парламенту 2006 року С. ЛЬОВОЧКІН балотувався за списком Народної партії.