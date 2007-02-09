Черновецький обіцяє бути проблемою для Тимошенко

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розкритикував вчорашнє рішення Київської міської ради про встановлення для всіх киян однакових тарифів, які збільшено з 1 грудня в 2 рази.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав сьогодні на прес-конференції.

«Я хочу вам сказати, що в моєму розпорядженні була закладена концепція, що багаті платять за бідних. Тобто і ТИМОШЕНКО, і БРОДСЬКИЙ, і мене можете туди зарахувати, повинні платити більше і компенсувати житлово-комунальні послуги для середньої і нижче середньої за доходами сім`ї», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«В результаті вчорашнього рішення все нівельовано. Тепер ми платитимемо всі однаково. Більше того, люди, які були виведені з-під тарифного удару, і платили всього в 1,49 раза більше, в результаті вчорашнього голосування платитимуть більше в 1,9 раза. Таким чином, вчорашнє рішення ударило по півмільйону киян», - стверджує мер.

Він пояснив, що підтримав вчорашній проект рішення тому, що прислухається до думки городян, і для їхнього спокою.

«Моє рішення, за що я голосував вчора на сесії, продиктоване громадським спокоєм у місті, щоб він був, і бажанням показати, хто є хто», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

При цьому він також підкреслив, що на сьогоднішній день його не цікавить рейтинг, і не через рейтинг було ухвалене рішення, оскільки до виборів Київського міського голови ще далеко і вони будуть “не завтра».

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, ще в жовтні, коли підписувалися його розпорядження про підвищення тарифів, представники всіх фракцій, навіть опозиційних, підтримували це рішення.

«Історія питання про розпорядження за тарифами, яке замінене вчорашнім колегіальним рішенням Київради, в наступному. І це правда. Всі, без винятку фракції, в тому числі й БЮТ, на засіданні у секретаря Київради у зв`язку з проведенням чергової сесії заявили про те, що вони готові голосувати за ті тарифи, які я підписав своїм розпорядженням. І ці документи існують, і існують підписи всіх цих фракцій. Але оскільки я за вдачею людина, яка піклується не тільки про ближнього, який живе погано, але й про ближнього політика, я ухвалив рішення, що я підпишу їх сам, піклуючись про те, щоб потім ні БЮТ, ні «Нашу Україну», ні інших не критикували. І щоб я сам прийняв удар пов’язаний з цим непопулярним рішенням», - підкреслив мер.

Він також звернув увагу на те, що рішення Київради щодо перегляду тарифів обійдеться місту в 1 млрд. 100 млн. грн. Але при цьому мер заспокоїв, що міські власті знайдуть способи знайти ці гроші і продовжити реформування житлово-комунальної сфери в столиці.

«Тепер колегіальне рішення відмінити неможливо», - сказав мер, додавши, що він свідомо пішов на пониження, «тому що це було важливо з точки зору і юридичної».

Крім того, говорячи про «ненависть опонентів», Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав: «Я буду проблемою завжди для будь-якого нечесного політика, і вона (ТИМОШЕНКО) це розуміє».

Виходячи з цього, на думку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, а також в обмін на закон про Кабмін Ю.ТИМОШЕНКО «проштовхнула» закон про імперативний мандат. «Таким чином, з`явився новий закон, який існує тільки в Північній Кореї і на Кубі – закон про імперативний мандат, який передбачає, якщо колір ваших очей або ваш костюм не подобається двом-трьом членам вищої ради партії – вас можна виключити з фракції. Таким чином, жодного зайвого слова, і фактично демократія в Києві цим законом руйнується. Це і є істинне обличчя людини, яка хоче створити образ страждаючого і демократично налаштованого політика», - резюмував мер.