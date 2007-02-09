Черновецький обіцяє бути проблемою для Тимошенко
Мер критикує своє вчорашнє рішення
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розкритикував вчорашнє рішення Київської міської ради про встановлення для всіх киян однакових тарифів, які збільшено з 1 грудня в 2 рази.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав сьогодні на прес-конференції.
«Я хочу вам сказати, що в моєму розпорядженні була закладена концепція, що багаті платять за бідних. Тобто і ТИМОШЕНКО, і БРОДСЬКИЙ, і мене можете туди зарахувати, повинні платити більше і компенсувати житлово-комунальні послуги для середньої і нижче середньої за доходами сім`ї», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
«В результаті вчорашнього рішення все нівельовано. Тепер ми платитимемо всі однаково. Більше того, люди, які були виведені з-під тарифного удару, і платили всього в 1,49 раза більше, в результаті вчорашнього голосування платитимуть більше в 1,9 раза. Таким чином, вчорашнє рішення ударило по півмільйону киян», - стверджує мер.
Він пояснив, що підтримав вчорашній проект рішення тому, що прислухається до думки городян, і для їхнього спокою.
«Моє рішення, за що я голосував вчора на сесії, продиктоване громадським спокоєм у місті, щоб він був, і бажанням показати, хто є хто», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
При цьому він також підкреслив, що на сьогоднішній день його не цікавить рейтинг, і не через рейтинг було ухвалене рішення, оскільки до виборів Київського міського голови ще далеко і вони будуть “не завтра».
За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, ще в жовтні, коли підписувалися його розпорядження про підвищення тарифів, представники всіх фракцій, навіть опозиційних, підтримували це рішення.
«Історія питання про розпорядження за тарифами, яке замінене вчорашнім колегіальним рішенням Київради, в наступному. І це правда. Всі, без винятку фракції, в тому числі й БЮТ, на засіданні у секретаря Київради у зв`язку з проведенням чергової сесії заявили про те, що вони готові голосувати за ті тарифи, які я підписав своїм розпорядженням. І ці документи існують, і існують підписи всіх цих фракцій. Але оскільки я за вдачею людина, яка піклується не тільки про ближнього, який живе погано, але й про ближнього політика, я ухвалив рішення, що я підпишу їх сам, піклуючись про те, щоб потім ні БЮТ, ні «Нашу Україну», ні інших не критикували. І щоб я сам прийняв удар пов’язаний з цим непопулярним рішенням», - підкреслив мер.
Він також звернув увагу на те, що рішення Київради щодо перегляду тарифів обійдеться місту в 1 млрд. 100 млн. грн. Але при цьому мер заспокоїв, що міські власті знайдуть способи знайти ці гроші і продовжити реформування житлово-комунальної сфери в столиці.
«Тепер колегіальне рішення відмінити неможливо», - сказав мер, додавши, що він свідомо пішов на пониження, «тому що це було важливо з точки зору і юридичної».
Крім того, говорячи про «ненависть опонентів», Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав: «Я буду проблемою завжди для будь-якого нечесного політика, і вона (ТИМОШЕНКО) це розуміє».
Виходячи з цього, на думку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, а також в обмін на закон про Кабмін Ю.ТИМОШЕНКО «проштовхнула» закон про імперативний мандат. «Таким чином, з`явився новий закон, який існує тільки в Північній Кореї і на Кубі – закон про імперативний мандат, який передбачає, якщо колір ваших очей або ваш костюм не подобається двом-трьом членам вищої ради партії – вас можна виключити з фракції. Таким чином, жодного зайвого слова, і фактично демократія в Києві цим законом руйнується. Це і є істинне обличчя людини, яка хоче створити образ страждаючого і демократично налаштованого політика», - резюмував мер.