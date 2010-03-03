Азаров готовий повторити своє знамените «Да пашлі ви»

Народний депутат від Партії регіонів Микола АЗАРОВ запевняє, що новий уряд протягом місяця після свого формування подасть на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2010 рік, а програму своєї діяльності – протягом двох місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив з трибуни ВР сьогодні під час розгляду питання щодо відставки діючого уряду.

За словами М.АЗАРОВА, без бюджету та програми діяльності Кабміну жоден уряд не може працювати. «Це ті два документи, які мають з’явитися, – бюджет – у перший місяць роботи нового уряду, а програма - протягом двох місяців обов’язково», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що без бюджету та програми країна не зможе вийти з кризи.

«Програма - це системний комплекс заходів по виходу з кризи, яка системно завдала шкоди всій країні», - сказав М.АЗАРОВ.

У свою чергу, народний депутат від БЮТ Олег БІЛОРУС зазначив, що цілу годину М.АЗАРОВ безпідставно критикував уряд Юлії ТИМОШЕНКО.

О.БІЛОРУС також нагадав М.АЗАРОВУ, що колись він, обіймаючи одну з посад, заявив, що уряд не зважатиме на думку опозиції, і процитував слова М.АЗАРОВА: «Да пішли ви».

У відповідь М.АЗАРОВ наголосив, що тоді мав на увазі «абсолютно конкретних людей». «Якщо знадобиться, я це повторю», - підкреслив він.