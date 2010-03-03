Черновецький готує човни для евакуації кількох тисяч киян

У разі паводку в Києві жителів підтоплених районів відселятимуть у гуртожитки і дитсадки

Київ. 3 березня. УНІАН. У разі паводку в Києві жителів підтоплених районів відселятимуть у гуртожитки і дитячі сади.

Про це пише газета «Сегодня» (№ 48 від 3 березня).

Перший заступник начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Іван ГАВРИЛЮК повідомив, що зараз мерія закуповує човни і складає список вулиць, жителів яких, можливо, доведеться евакуювати. Попередньо відомо, що у гуртожитки, дитсадки і школи на якийсь час переїдуть декілька тисяч осіб.

«Це мешканці одноповерхових будинків у прибережній зоні Дніпровського, Деснянського, Дарницького, Голосіївського і Подільського районів, а також Рибальського острова», - сказав І.ГАВРИЛЮК.

Як коректуватимуть у зв`язку з цим учбовий процес, теж поки ще невідомо. Вже готуються договори з фірмами, які підвозитимуть до місць розселення гаряче харчування.

Крім того, за інформацією газети, на Київському морі почали спускати воду - щоденно на 2-3 см. Рівень води у водосховищі зараз у нормі - 102,2 м відносно рівня Балтійського моря. Якщо рівень буде вище за 103 м - море може перелитися, а нижче від 101 м - можуть зупинитися турбіни Київської ГЕС, і електростанція перестане працювати. Влада запевняє, що щодня перевіряється стан насосних станцій і дабми.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 березня рівень води в Дніпрі в районі Києва піднявся на 489 сантиметрів. При цьому критичною точкою для початку паводку є рівень 715 см. У разі виникнення паводку в Києві у зв`язку з весняним таненням снігу, рівень води перевищить критичну точку паводку на 2,5 метра.