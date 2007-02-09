Ющенко: поправки до закону про Кабмін не варті уваги

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що поправки до закону про Кабінет Міністрів, прийняті сьогодні у першому читанні, навіть не варті уваги.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам В.ЮЩЕНКО підкреслив, що ставиться до прийнятих поправок негативно через те, що такий закон про Кабінет Міністрів, що покликаний регулювати відносини між такими інституціями, як Президент, уряд та парламент, повинен розроблятись спільно всіма інституціями на тристоронніх засадах.

«Трапилося те, що трапилося, уряд сідає, розписує в односторонньому порядку те, що він хотів, а слухняний парламент йде вслід за урядом. Це не правильна практика», - підкреслив Президент, додавши, що це ні до чого не призведе. «Це демонстрація шантажу, демонстрація начебто якоїсь сили. Переконаний, що тверезі політики, які дбають про те, як привнести єдність в український політикум, так вчиняти не можуть», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Він називає помилковим такі дії уряду і парламенту.

За словами Президента, ті поправки, які були прийняті, навіть не варті уваги. «Вони ніяких балансів, ніяких противаг, ніякої гармонізації політикуму у відносинах між трьома інститутами влади, не приносять, а ключова проблема для України якраз полягає не в тому, у кого які будуть повноваження, а в тому, як ці повноваження збалансувати», - зазначив В.ЮЩЕНКО, підкресливши, що необхідно збалансувати повноваження таким чином, щоб кожна гілка влади не давала іншій можливості узурпувати владу.

«Я не можу позитивно оцінити час, який був затрачений у парламенті на доопрацювання цього закону», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що необхідно, щоб один з інститутів влади (але не уточнив, який саме – УНІАН) взяв Конституцію, звірив норми закону з її нормами і скасував закон.

В.ЮЩЕНКО вчергове наголосив, що закон про Кабмін є нелегітимним, починаючи з формальних підстав – процедури ухвалення і оприлюднення.

«По формі і по змісту цей закон є антиконституційним, тому він є незаконним», - сказав глава держави.