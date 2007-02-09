Ющенко: Універсал не виконав свого завдання, відбувається ”якийсь шабаш”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що «Нашу Україну» і БЮТ до об’єднання підштовхує ігнорування думки опозиції у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам сьогодні у Мюнхені.

На запитання, чи брав він участь у переговорах щодо співпраці між “Нашою Україною” і БЮТ, В.ЮЩЕНКО наголосив, що фракція є самостійною у прийняті своїх рішень, і він не хоче у них втручатися. «Місце і роль Президента в цьому питанні – формуванні відносин фракції “Наша Україна” з іншими політичними фракціями, залишається місцем Президента, не більше, і я хотів би підкреслити, що рішення, які приймають мої колеги в парламенті, це рішення, яке стосується фракції, це позиція фракції», - підкреслив Президент, наголосивши, що він не хоче «формувати ілюзію ручного керування фракцією або її позицією».

Говорячи про консолідацію політичних сил, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що він був і залишається прибічником консолідації усіх політичних сил: «Вона (консолідація) могла б бути глибше досягнута в рамках контактів демократичного крила, перш за все, я маю на увазі «Нашої України» і Партії регіонів. Я міркував, що Універсал національної єдності як документ, який формулює національні пріоритети, значно консолідує парламентські сили і допоможе сформувати механізм більш глибокої довіри між політичними силами. На жаль, цього не вдалося», - сказав він. На думку Президента, не вдалось цього зробити через незрозумілу політику, яку проводить Кабінет Міністрів і більша частина фракції Партії регіонів.

«Я можу говорити про свої дії і стверджувати, що я кожен день подаю руку для порозуміння і майже кожен день я в руку отримую камінь з іншого боку. Я ніколи не буду говорити, що це позиція слабкого, навпаки, але те, що сьогодні відбувається парламенті, - це розчарування від тих намагань, кроків в нових політичних реаліях формувати консолідацію», - підкреслив він.

У Президента складається враження, що відбувається якийсь шабаш, святкування перемоги, політизація органів виконавчої влади до самих дрібних структур. І це все, наголосив Президент, відбувається замість того, щоб домовлятись і працювати і не допускати перекосів, які сьогодні, на жаль, існують.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що подібні аргументи стали основою для дій, які сьогодні відбуваються в опозиційних силах.

Він нагадав, що зустрічався з “Нашою Україною” напередодні прийняття нею рішення про спільну заяву з БЮТ. «Я розумію природу цього кроку – тому що постійне ігнорування думкою опозиції по формуванню законодавчого поля, прийняття самих суттєвих рішень, привело до того, що політичні сили не знаходять іншого способу, як через власні консультації», - сказав він.