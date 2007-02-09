Мер Донецька закликав виступити проти свавілля держави

Мер Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО закликає мерів міст області "виступити загальним фронтом проти свавілля" держави в практиці бюджетних відрахувань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛУК’ЯНЧЕНКО заявив сьогодні в Донецьку на засіданні Координаційної ради донецького відділення Асоціації міст України, головою якого він є.

Мер продемонстрував діаграму бюджету Донецька в 2006 році, згідно з якою 70,9% коштів, зароблених містом, йде до державного бюджету, 4% – до обласного бюджету і лише 25,1% залишається місту.

За словами О.ЛУК’ЯНЧЕНКА, в 2007 році Київ збільшив Донецьку прибуткову частину бюджету ще на 28%. Виходячи зі сформованого бюджету, уточнив мер, частка державного бюджету збільшилася на 500 млн. грн., частка області – на 2,2%, а частка міста зменшилася на 0,3% і становить 24,8%. За його словами, не зважаючи на декларації держави про те, що в міському бюджеті повинно залишатися не меншого 40% усіх фінансових ресурсів території, в таких містах як Маріуполь, Авдіївка, Вугледар, Донецьк ці цифри набагато нижчі.

"Я хотів би, щоб кожне місто зробило такий аналіз для себе, і щоб ми загальним фронтом виступили проти цього свавілля", - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Також він підкреслив, що “бюджетна політика повинна бути у нас пріоритетною". "За бюджет 2008 року ми повинні починати воювати вже з травня цього року", - заявив мер.

Крім того, О.ЛУК’ЯНЧЕНКО піддав критиці облдержадміністрацію й обласну раду, які, на його думку, на недостатньому рівні захищають інтереси міст області. «Інші області, інші політичні сили набагато сильніше й послідовніше відстоюють інтереси регіонів і місцевого самоврядування в Києві", - зазначив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.