Беспалий вважає Мороза статистом у хорі Януковича

“Відбувається планова зачистка Кабміну від демократичних, патріотичних міністрів. Після того, як “вичавили” Тарасюка, взялися за Гриценка ”. Сайт RAZOMнаводить коментар народного депутата Бориса Беспалого до вимоги прем’єра, аби міністр оборони публічно вибачився перед Олександром Морозом за начебто завдані спікеру образи. У заяві прес-служби апарату Верховної Ради Гриценка звинувачують у “спробі дискредитації” Мороза.

“ Сан Санич став ад’ютантом Януковича, котрий змушений виконувати усі доручення і забаганки “старшого”, - сказав Безпалий.

“Історія з приміщеннями Інституту сухопутних військ має до цього усього таке ж відношення, як Марс до врожайності зернових. Не було б цього приводу, знайшли б би інший, – вважає депутат. - Це лише спроба завуалювати розправу над міністром”.

“В усій цій ситуації Мороз виконує роль статиста у хорі Януковича, – заявив Беспалий. - Точніше сказати – Мороз почав грати цю роль з липня минулого року, відколи проміняв своїх виборців на Януковича, тим самим присягнувши новоспеченому прем’єру на довічну відданість”.