У Мюнхені Ющенка і Путіна посадили поруч

Президент України Віктор ЮЩЕНКО бере участь у Міжнародній конференції з питань безпеки, що проходить у Мюнхені.

Як передає кореспондент УНІАН, на заході також присутня федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ та Президент Росії Володимир ПУТІН, який сидить поруч В.ЮЩЕНКОМ.

Під час виступу голова конференції Хорст ТЕЛЬЧИК наголосив, що в епоху глобальних криз світ має демонструвати глобальну відповідальність. Він закликав учасників конференції обговорити питання про попередження подібних криз. За словами Х.ТЕЛЬЧИКА, вклад конференції у глобальну безпеку полягає в тому, що її учасники обговорюють існуючі проблеми, шукають шляхи їх вирішення, а також запрошують політиків, які приймають важливі рішення.

У свою чергу, А.МЕРКЕЛЬ, виступаючи на конференції, наголосила, що сьогодні світ стоїть перед багатьма загрозами, але й має багато шансів їх попередити. Вона підкреслила, що світ має гуртуватись довкола цих проблем і відчувати свою відповідальність. Зокрема, за словами А.МЕРКЕЛЬ, зараз країни не можуть окремо стояти перед викликами. Вона зауважила, що ідея створення ЄС виникла саме через те, що окремо держави не можуть захищати себе, особливо, коли світ глобалізується. Канцлер ФРН зазначила, що необхідно спільно вирішувати багато проблем, зокрема проблему зміни клімату, згуртуватись для протидії тероризму тощо.

Як повідомляє прес-служба глави держави, на конференції присутні близько 270 провідних політиків із 40 країн світу.

Заплановано, що у другій половині дня Президент України виступить на конференції з промовою.

*** Практику регулярного проведення Мюнхенської конференції з питань політики безпеки було започатковано у 1964 році. До 1998 року вона називалася Конференцією з військових питань (Wehrkundetagung). Цей широковідомий захід є одним з головних світових форумів у військово-політичній та безпековій сферах, в якому беруть участь високопоставлені політики країн Європи, США та Азії, військові дипломати, представники Штаб-квартири НАТО, експерти з питань безпеки, представники військово-промислових концернів, відомі журналісти.

Мюнхенська конференція була започаткована як діалог між ФРН та НАТО з метою обміну думками щодо питань політики безпеки. З часом вона почала привертати все більшу увагу представників політичних та військових кіл інших країн. Нині це – великомасштабний міжнародний форум, в центрі уваги якого стоять не лише безпекові питання та проблеми НАТО. Конференція стала більш глобальною і охоплює увесь спектр міжнародних відносин. До 2003 року конференція проходила за організаційної підтримки Фонду Герберта Квандта.