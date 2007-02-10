Ющенко: дай Бог, щоб Україна зробила те, що і Росія

Україна прагнутиме якнайшвидше інтегруватися до Євросоюзу і НАТО, але розуміє, що не все залежить від неї. Про це в кулуарах Мюнхенської конференції з питань політики безпеки заявив президент України Віктор Ющенко.

"Ми послідовно інтегруватимемося в європейські інститути, будемо це робити якнайшвидше", - цитує Ющенка ІТАР-ТАРС. Відповідаючи на питання, коли Україна може стати членом НАТО і ЄС, він сказав, що "це залежить не тільки від нас".

Ющенко також заявив, що інтеграція України до Євросоюзу - це, "по суті, те ж саме, що робить Росія". Він підкреслив, що Росія вибудовує з Євросоюзом чотири загальні простори співпраці. "Дай Бог, щоб це зробила Україна теж", - сказав президент республіки.