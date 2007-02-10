Мороз націлився знімати голови

Люди, які причетні до несправедливого встановлення тарифів, мають бути покарані

Таку думку висловив в ефірі каналу "Рада" голова Верховної Ради Олександр Мороз.

"Якщо у Києві необґрунтовано підвищили тарифи, то треба знімати голову тим, хто це зробив і сказати спасибі тим, хто добивалися того, щоб тарифи були переглянуті в бік зменшення", - сказав він.

",Але, якщо через кілька місяців їх доведеться знову підіймати через те, що комунальна служба ляже, тоді треба дивитися, що переслідувалося тими, хто цих речей добивався", - додав спікер.

Він також заявив, що Рада повинна закласти правові засади формування тарифів, маючи на увазі, що "ні Верховна Рада, ні Кабмін, не можуть займатися цією темою, а можуть задавати лише загальні правила, як то норми рентабельності, відношення затрат і ціни".

"Справа уряду – створити умови, щоб об`єктивно формувалися ціни на газ, енергетику, які потім лягають в основу тарифів", - зазначив він.

Водночас Мороз вважає, що ухвалений закон про заборону маніпуляцій з майном "Нафтогазу" обмежує можливості використання кредитів для операцій, пов`язаних із газотранспортною системою.

"Прийняття цього закону заборонило робити це. Це означає, що всі операції повинні проходити під гарантію держбюджету. А це є ризикованим", - пояснив Мороз.

Українська правда