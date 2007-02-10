Чому заступник Авакова подасть у відставку саме в День закоханих

Заступник голови Харківської облдержадміністрації, лідер Харківської обласної організації Української народної партії Василь ТРЕТЕЦЬКИЙ заявив про свою відставку з посади заступника керівника ОДА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську, де перебуває у відрядженні.

«Я прийняв рішення подати у відставку з посади заступника голови облдержадміністрації, на якій я пропрацював два роки. Я перший чиновник в Харківській області, який добровільно подає у відставку. Заяву я ще не написав. По приїзду до Харкова я зроблю це. Я напишу заяву на знак протесту проти дій цинічної влади, яка сьогодні є на чолі з урядом, коаліцією, цинічної поведінки Партії регіонів. Думаю, що можливо в такий спосіб я зможу привернути увагу до проблем, які сьогодні є, і допомогти національно-свідомим людям усвідомити свою місію, свою роль. Мене партія делегувала у владу, і я не дозволю собі йти всупереч проголошених нами намірів».- заявив В.ТРЕТЕЦЬКИЙ

Він зауважив, що уже «практично всіх від УНП звільнили з влади, я один із заступників ще залишився».

«Моє рішення про відставку прийнято однозначно, - наголосив В.ТРЕТЕЦЬКИЙ. – Але я напишу заяву і дата буде 14 лютого, це в День закоханих, таким чином, я хочу подарувати своїй дружині можливість бачити чоловіка і своїм дітям краще спілкуватися з батьками. А дату на звільнення, я поставлю 1 березня, щоб з першими променями весняного сонця відчув новий подих життя і щоб мав можливість більше уваги приділяти розбудові нашої партії».

Голова УНП Юрій КОСТЕНКО, який був присутнім на прес-конференції, назвав цей крок свого колеги «мужнім і відвертим». За його словами, настав час «закінчити співпрацювати з комуністами, начебто для розбудови незалежної України. Сьогодні треба відкрити очі і дивитися реаліям чесно і відкрито». «До тих пір, доки ми будемо плутати виборця, де праві сили - чи у владі чи біля влади, нічого доброго не буде, – наголосив Ю.КОСТЕНКО. – Треба йти європейським шляхом і політичного розвитку. Нині при владі сили, які мають відвертий антиукраїнський характер, і тому українцям, тим більше тим, хто стоїть на політичних українських позиціях, нема чого робити у владній вертикалі».