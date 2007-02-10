Луценко має інформацію, що влада розробила план проти нього

Лідер громадського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що влада доручила Генеральній прокуратурі обмежити діяльність “Народної самооборони”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Полтаві.

«За моїми даними, Генеральна прокуратура України отримала завдання якимось чином обмежити моє пересування по Україні, ну, наприклад, підписка про невиїзд за надуманим фактом, і ось вже місяць шукає, до чого прив’язати таке рішення», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він запевнив громадян, що має намір спілкуватися з ними, незалежно від будь-яких дій влади.

Також Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що йому невідомо, чи відповідає дійсності поширена в ЗМІ інформація про прохання голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА до Президента Віктора ЮЩЕНКА зупинити діяльність Ю.ЛУЦЕНКА.

«Можу припустити, що таке бажання у Олександра Олександровича останнім часом виникає», - зауважив він. Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що О.МОРОЗУ досить неприємно дізнаватись про те, що члени Соціалістичної партії України беруть участь у мітингах «Народної самооборони». Так, наприклад, 9 лютого місцеві соціалісти вийшли на мітинг в Хмельницькому, «щоб підтвердити, що дії нинішнього керівництва СПУ були зрадницькими по відношенню до своїх виборців», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав тур областями України для створення на місцях ініціативних груп та організаційних комітетів громадянського руху «Народна самооборона».

Сьогодні Ю.ЛУЦЕНКО перебуває у Полтаві, де о 17.00 на площі перед стадіоном "Ворскла" презентуватиме рух "Народна самооборона".