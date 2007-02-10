Регіони запустять проти Луценка Вітренко і намалюють дулю?

Лідер громадянського руху "Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що Партія регіонів розробила методичні рекомендації по боротьбі з "Народною самообороною".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Полтаві.

За його словами, цю методичку йому передали колеги з Партії регіонів.

"Учора мені передали їхню методичку, де сказано про те, чим займатися в цей момент. Пункт 7 - залучення на боротьбу з "Народною самообороною" політичних сил другого ешелону, наприклад ВІТРЕНКО і КОРЧИНСЬКОГО. Видання сатиричних буклетів, приміром, провести спецоперацію, пов`язану з випуском плакатів з оновленим логотипом "Народної самооборони" із збереженням відповідних зовнішніх ознак, – кулак, піднятий вгору і поставити дулю з підписом "Народна самооборона", - розповів Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, також Партія регіонів рекомендує місцевій владі не переслідувати представників "Народної самооборони", щоб не створювати їм ореол мучеників".

Крім того, в методичці, зачитаній Ю.ЛУЦЕНКОМ, значилися й інші методи боротьби з громадянським рухом. Так, перед приїздом лідера "Народної самооборони" розповсюджувати листівки, які паплюжать рух, або залучити «жвавих людей з народу», здатних перекричати Ю.ЛУЦЕНКА.