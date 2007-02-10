Ющенко натякнув Європі, що нікуди вона від нас не дінеться

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що в Україні досягнуто політичного консенсусу стосовно стратегічних цілей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на Мюнхенській конференції з питань політики безпеки «Глобальні кризи – глобальна відповідальність».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна ставить за мету стати повноправною частиною всієї загальноєвропейської системи безпеки.

«Ми послідовно продовжуємо європейський і євроатлантичний інтеграційний курс. І наш вибір незворотній. Упевнений, що ми досягнемо успіху. Це – моя найважливіша відповідь на питання, якою буде нова Європа», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він висловив переконання в тому, що свій найважливіший внесок у європейську безпеку Україна зробила навіть не тоді, коли відмовилася від ядерної зброї, а коли український народ постав на захист демократичних прав. «Помаранчева революція 2004 року продовжила чітку лінію загальноєвропейських демократичних процесів і вкотре довела тезу про неподільність європейського простору, його цінностей, а отже – безпеки», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що “Україна дбає про появу нової Європи конкретними діями і практичними справами”.

«Підкреслюю ці слова, як антитезу до будь-яких свідомих і несвідомих вчинків, що здатні залишити Україну у сірій зоні невизначеності та в умовах дефіциту безпеки», - сказав Президент.