Друг Мельниченка передасть до ГПУ 45 дисків із записами розмов Кучми

Володимир БОЛДАНЮК, який переховував екс-майора держохорони Миколу МЕЛЬНИЧЕНКА в Чехії, дав згоду передати до Генеральної прокуратури архів записів розмов екс-Президента України Леоніда КУЧМИ.

Як повідомляє “Українська правда”,про це повідомив один з фігурантів справи Георгія Гонгадзе, колишній консул України в Мюнхені Володимир ЦВІЛЬ.

"1 лютого 2007 року, я отримав принципову згоду пана Володимира БОЛДАНЮКА передати до Генпрокуратури України наявний у нього архів записів розмов КУЧМИ", - йдеться в повідомленні.

За словами В.ЦВІЛЯ, цей архів складається з 45 компакт-дисків, які М.МЕЛЬНИЧЕНКО залишив на зберігання В.БОЛДАНЮКУ перед від’їздом у США в квітні 2001 р.

В.ЦВІЛЬ також зазначив, що "БОЛДАНЮК готовий передати в розпорядження Генпрокуратури оригінали – тобто саме ті диски, які було вивезено з України 26 листопада 2000 року і якими користувався МЕЛЬНИЧЕНКО під час свого перебування у Чехії".

Водночас він додав, що файли на дисках є закодованим, що унеможливлює доступ до їх вмісту, а паролі відомі М.МЕЛЬНИЧЕНКУ.

В.ЦВІЛЬ також повідомив, що В.БОЛДАНЮК не виставляє жодних умов для передачі цих доказів до Генпрокуратури.

"БОЛДАНЮК побажав виключно технічного характеру – він чекає на відповідне звернення з боку потерпілої сторони (чи її представниці), після чого можна буде домовитись про час і місце зустрічі з уповноваженими від ГПУ та понятими", - додав В.ЦВІЛЬ.

Він також припустив, що "серед цих аудіозаписів можуть знаходитись раніше не оприлюднені розмови КУЧМИ стосовно журналіста Георгія Гонгадзе".

Як повідомляв УНІАН, 10 січня адвокат М.МЕЛЬНИЧЕНКА Павло СИЧОВ заявив УНІАН, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО готовий з’явитися до Генеральної прокуратури для надання свідчень у справі про вбивство журналіста Г.Гонгадзе.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО у січні ц.р. знову приїхав до України і почав, як сказав на останній прес-конференції генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО, активно співпрацювати зі слідством у справі Г.Гонгадзе, "чого не було раніше".

Заступник голови парламентської ТСК у справі Г.Гонгадзе Василь СІЛЬЧЕНКО 8 лютого заявив, що прийняв рішення вжити невідкладних заходів безпеки щодо важливого свідка у справі загиблого журналіста – М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

9 лютого П.СИЧОВ назвав реальною загрозу безпеці для М.МЕЛЬНИЧЕНКА на території України. У той же час він відмовився говорити, чи залишатиметься надалі його підзахисний в Україні для співпраці зі слідством, чи залишить її територію.