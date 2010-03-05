Литвин назвав прізвище найбільш імовірного прем'єра

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що наступного тижня буде сформовано новий уряд, який, найімовірніше, очолить “регіонал” Микола АЗАРОВ.

Про це спікер заявив у інтерв’ю телеканалу Рада.

Він зазначив, що посаду прем’єр-міністра у Партії регіонів, “маючи 175 депутатів, на цей раз не віддадуть”. При цьому В.ЛИТВИН додав, що він “більш ніж переконаний”, що уряд очолить М.АЗАРОВ.

Водночас голова ВР відзначив, що “якщо представник Партії регіонів очолить уряд, то вони (Партія регіонів) практично повинні мати мізер урядових посад”, а якщо представник іншої політсили стане прем’єром, тоді більшість посад матиме ПР.

Також В.ЛИТВИН вважає, що прем’єром “має бути людина, яка не стільки належить до тієї чи іншої партії, а це має бути людина, за яку було б, як мінімум, не соромно”. “Питання совісті, моралі і сорому повинні тут стояти на першому місці”, – сказав спікер.