Навіщо в Україні Президент?

Голова Української народної партії Юрій КОСТЕНКО вважає, що Україна перетвориться в «неототалітарну державу» у разі скасування поста Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

«Комуністи домагаються скасування посаду Президента. Особливо на цьому наголошую, бо це є руйнація Української держави. Тому що Президент України виконує надзвичайно важливі функції: гарантування конституційних прав в Україні, гарантування суверенітету українського. І якщо буде зруйнована ця посада - а комуністи найбільш агресивно виступають проти того, щоб в Україні була посада Президента, - якщо це зроблять, Україна трансформується у неототалітарну державу, де буде один центр управління і влади - Кабінету міністрів. А зважаючи на те, що нині урядом керує один клан, найбільш потужний в Україні, то це буде неототалітаризм в Україні. Без жодних українських пріоритетів», - підкреслив Ю.КОСТЕНКО.

На його думку, у випадку реалізації такого сценарію, відбудуться зміни і в зовнішніх пріоритетах.

Ю.КОСТЕНКО переконаний, що «без національної демократії у владі нічого доброго ні українського, ні перспективного для України не буде».

Як повідомляв УНІАН, лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО заявив, що фракція КПУ планує подати до Верховної Ради проект нової редакції Конституції, у якому не передбачено посади Президента.