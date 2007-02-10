Народний рух присудив Верховну Раду до розпуску

Народний Рух України домагатиметься розпуску Верховної Ради і проведення дострокових парламентських виборів. Як повідомляється на офіційному сайті НРУ, про це йдеться у прийнятій ухвалі центрального проводу партії, засідання якого відбулось сьогодні у Києві.

В ухвалі центрального проводу НРУ відзначається, що узурпація державної влади правлячою коаліцією загрожує не лише демократичному ладу в Україні, а й національній безпеці державі.

Рух виступає за широке опозиційне об’єднання демократичних сил, в тому числі і у Верховній Раді України, ініціює подання до Конституційного Суду України щодо визнання неконституційним закону №2222 „Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року, а також розпочинає системну роботу з розпуску Верховної Ради України та проведення дострокових виборів.