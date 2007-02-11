Вітренко вважає, що Тимошенко і Луценко хочуть забрати її електорат

Лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталія ВІТРЕНКО вважає реальним проведення цього року дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Севастополі.

За словами Н.ВІТРЕНКО, очолювана нею партія „дуже зацікавлена в дострокових парламентських виборах, дуже”, тому що ПСПУ вважає, що минулі вибори до Верховної Ради України були „сфальсифіковані, і парламент не відображає настроїв нашого населення, тому повинен бути інший парламент”. На думку Н.ВІТРЕНКО, парламентські вибори в Україні „відбудуться цього року”. Крім того, як сподівається лідер ПСПУ, „у скорому часі будуть і вибори до місцевих рад”.

На запитання УНІАН, що дає підстави розраховувати на проведення дострокових парламентських виборів, Н.ВІТРЕНКО висловила думку, що ці вибори потрібні помаранчевим. „Розуміючи, що дострокові вибори потрібні будуть помаранчевим, коли вони побачать, що рейтинг ЯНУКОВИЧА і усієї цієї коаліції взагалі вже нікчемний, то я, знаючи їх, переконана: вони підуть на будь-яку провокацію - хоч в парламенті, хоч не в парламенті, - щоб дестабілізувати ситуацію, і щоб ЮЩЕНКО сказав: ну, бачите, все, криза в парламенті, владу треба міняти, потрібні нові вибори”, - сказала ділер ПСПУ.

Н.ВІТРЕНКО також висловила переконання, що у БЮТ „все для цього готове”. За її словами, „наскільки я знаю, усі штаби БЮТ працюють вже на повну свою потужність для того, щоб вигравати нові вибори.” Як додала Н.ВІТРЕНКО, для неї це „дуже образливо і дуже важливо, тому що ТИМОШЕНКО і ЛУЦЕНКО хочуть забрати наш протестний електорат”.

Тому, як вважає Н.ВІТРЕНКО, „на сьогодні такий реальний шанс є”, і очолювана нею партія „готова йти на вибори”. “Тільки ми підемо, щоб перемагати”, - сказала вона.