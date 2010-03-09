Нардепи Кириленка нагадали Раді про пам'ятну дату (фото)

З нагоди 196-річниці з Дня народження Тараса Шевченка народні депутати з групи „За Україну!” встановили на своїх робочих місцях в сесійній залі Верховної Ради прапорці з зображенням Великого Кобзаря. Про це повідомляє сайт політичної сили.

Також сьогодні о 14.30 в Українському Центрі народної культури "Музей Iвана Гончара" (м.Київ, вул. Івана Мазепи, 29) відбудуться Перші Шевченківські Читання політичної партії «За Україну!».

В рамках Читань народні депутати та урядовці читатимуть напам’ять поезії Тараса Шевченка.

Серед учасників – В’ячеслав Кириленко, Володимир Мойсик, Ксенія Ляпіна, Іван Стойко та ін.