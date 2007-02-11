Вітренко: Кушнарьова вбили свідомо

Лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталія ВІТРЕНКО вважає, що народного депутата України Євгена Кушнарьова вбили не випадково, а „свідомо”.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Севастополі під час зустрічі у місцевому Діловому і культурному центрі з мешканцями міста Н.ВІТРЕНКО сказала: „Його свідомо вбили, щоб Партія регіонів не мала яскравого представника саме слов’янської єдності, тому що там більше ж немає на кого око покласти”.

Н.ВІТРЕНКО додала: “Після вбивства Кушнарьова Раїса БОГАТИРЬОВА піднімається ледве не на рівень ідеолога! Зараз кажуть, пройде з’їзд Партії регіонів, вона очолить Партію регіонів. Ой-йо-йо-й! Так до чого ж тоді договорилася Партія регіонів? Те, про що написала Р.БОГАТИРЬОВА в „Дзеркалі тижня” (одна із недавніх публікацій керівника фракції Партії регіонів, координатора парламентської більшості - УНІАН), я вже 20 років тому чула, це все розповідали рухівці: що Україна була колонією і страждала в Радянському союзі. Це брехня!”

За словами Н.ВІТРЕНКО, очолювана нею ПСПУ не буде підтримувати „таку політику Партії регіонів, не будемо ми з ними в цьому союзниками ніколи”.

Раніше під час своєї промови Н.ВІТРЕНКО звинуватила Партію регіонів у непослідовності в питаннях щодо НАТО і статусу російської мови. “Ми будемо захищати і статус російської мови, і наше православ’я”, - запевнила лідер ПСПУ.