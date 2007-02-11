Катеринчук: Президент має розпускати Верховну Раду кожен рік

Громадянські рухи “Народна самооборона” та «Європейська платформа для України», очолювані Юрієм ЛУЦЕНКОМ та Миколою КАТЕРИНЧУКОМ, вимагатимуть проведення референдуму з питання розпуску Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер «Європейської платформи для України» М.КАТЕРИНЧУК, виступаючи сьогодні на мітингу «Народної самооборони» в Черкасах.

«Ми разом з «Народною самообороною» будемо вимагати референдуму, будемо робити все, щоб у Президента з’явився інструмент для розпуску парламенту», - заявив М.КАТЕРИНЧУК.

На його переконання, “Президент має розпускати Верховну Раду кожен рік для того, щоб в український політикум прийшла інша молодь, щоб з’явилася нова політична еліта, яка не буде думати про радянське».

Також М.КАТЕРИЧУК підкреслив, що такі ініціативи, як «Народна самооборона» та «Європейська платформа для Україні», створені з метою навчити людей вимагати від політиків виконання своїх обіцянок.

«Наше завдання - навчити людей вимагати від політиків правди», - наголосив М.КАТЕРИНЧУК.