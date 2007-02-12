Ющенко проведе головну дипломатичну зустріч року

Сьогодні відбудеться традиційна щорічна зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА і Катерини ЮЩЕНКО з керівниками дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні.

Як повідомляє прес-служба глави держави, це головна дипломатична зустріч року, на якій підбивають підсумки минулого року та окреслюють завдання на рік, що прийшов.

Зустріч відбудеться в Маріїнському палаці.