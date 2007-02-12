Ющенко проведе головну дипломатичну зустріч року
08:46, 12 лютого 2007Політика
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Посли запрошені в Маріїнський палац
Сьогодні відбудеться традиційна щорічна зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА і Катерини ЮЩЕНКО з керівниками дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні.
Як повідомляє прес-служба глави держави, це головна дипломатична зустріч року, на якій підбивають підсумки минулого року та окреслюють завдання на рік, що прийшов.
Зустріч відбудеться в Маріїнському палаці.
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