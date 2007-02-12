Українці не хочуть обходитися без Президента

77% громадян України не підтримують скасування посади Президента.

Про це свідчать результати опитування, проведені Центром Разумкова, передає “5 канал”.

Найбільше супротивників ідеї скасування посади Президента на Заході, а прихильників - на Сході України.

Крім того, згідно з опитуванням, половина українців вважає, що уряд має формувати Президент, а затверджувати - Верховна Рада. Між тим, трохи більше 17% опитаних переконані, що Кабінет Міністрів має формувати винятково парламент, 14,5% - що лише Президент, без залучення депутатів.

Також, за даними результатів опитування, 33,5% українців оптимальною для країни бачать мажоритарну систему виборів - тобто коли до парламенту обирають не партії, а конкретних осіб - кандидатів у депутати.