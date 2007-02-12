Тимошенко думає, що Порошенко постраждав через карамель

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що заборона на в’їзд народному депутату України Петру ПОРОШЕНКУ до Росії пов’язана не з політикою, а з його бізнесом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала сьогодні на прес-конференції.

“Що стосується ПОРОШЕНКА, то це більше карамельний бізнес, ніж політика”, - сказала лідер БЮТ.

Відповідаючи на запитання про те, що у ЗМІ з’явилась інформація про нібито заборону на в’їзд в Росію екс-міністру закордонних справ Борису ТАРАСЮКУ та в.о керівника зовнішньополітичного відомства Володимиру ОГРИЗКУ, вона висловила переконання, що це є провокацією.

“Я переконана, що це суто є провокацією для того, щоб зробити якісь публічні прецеденти, що не тільки одній людині заборонили в’їзд, а ще і поважним екс- або виконувачам обов’язків міністра закордонних справ. Я переконана, що ця інформація не відповідає дійсності”, - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого народному депутату П.ПОРОШЕНКУ заборонили в’їзд на територію Росії.

9 лютого в МЗС РФ заявили, що Москва заборонила в’їзд на територію Росії громадянину України П.ПОРОШЕНКУ у відповідь на запроваджену Україною практику "чорних списків" стосовно російських громадян.

Торік Україна заборонила в’їзд до України віце-спікеру Держдуми РФ Володимиру ЖИРИНОВСЬКОМУ, депутату Держдуми, директор Інституту країн СНД Костянтину ЗАТУЛІНУ, голові Фонду ефективної політики Глібу ПАВЛОВСЬКОМУ, тележурналісту Михайлу ЛЕОНТЬЄВУ.