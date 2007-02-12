Тарасюку і Огризку заборонять в`їзд на територію Росії?

12:11, 12 лютого 2007
Політика
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«Экономические известия» зсилаються на джерело

В`їзд на територію Росії може бути заборонений, крім народного депутата від «Нашої України» Петра ПОРОШЕНКА, колишньому міністру закордонних справ Борису ТАРАСЮКУ, а також в.о. глави МЗС України Володимиру ОГРИЗКУ.

Про це повідомляють «Экономические известия» з посиланням на джерело в Москві, близьке до МЗС Росії.

За словами джерела, список потенційних персон нон-грата з України був переданий у російське зовнішньополітичне відомство Інститутом країн СНД, який очолює депутат Держдуми Костянтин ЗАТУЛІН.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого народному депутату П.ПОРОШЕНКУ заборонили в`їзд на територію Росії.

9 лютого в МЗС РФ заявили, що Москва заборонила в`їзд на територію Росії громадянину України П.ПОРОШЕНКУ у відповідь на запроваджену Україною практику "чорних списків" стосовно російських громадян.

Минулого року Україна заборонила в`їзд в Україну віце-спікеру Держдуми РФ Володимиру ЖИРИНОВСЬКОМУ, депутату Держдуми, директору Інституту країн СНД Костянтину ЗАТУЛІНУ, голові Фонду ефективної політики Глібу ПАВЛОВСЬКОМУ, тележурналісту Михайлу ЛЕОНТЬЄВУ.

 

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