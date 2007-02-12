Тимошенко до серця причепить маленький пилосос

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО починає тур регіонами під гаслом «Велике прибирання».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на брифінгу для журналістів.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, із введенням у дію закону про імперативний мандат для депутатів місцевих рад у громадян України в першу чергу, а також у партій та блоків, з’явився інструмент, який дозволить примусити місцевих депутатів працювати на благо людей.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що планує почати поїздки регіонами України і брати участь у сесіях рад різних рівнів. Зокрема, уже цього тижня відбудеться поїздка до Черкас і, можливо, до Вінниці.

Як підкреслила лідер БЮТ, вона буде їздити не лише тими регіонами, де її блок має більшість у місцевих радах, а й тими областями – Донецькою, Луганською, Харківською, – де у місцевих радах немає жодного члена БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що її поїздки не мають жодного відношення до всеукраїнського туру лідера Громадянського руду «Народна самооборона» Юрія ЛУЦЕНКА.

Як сказала лідер БЮТ, її поїздки проходитимуть під символічною назвою «Велике прибирання», і сьогодні до символу блоку – серця – можна додати маленький пилосос.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що за останні 15 років вперше з’явилась унікальна можливість покращити роботу депутатів місцевих рад.

За її словами, робота проходитиме у двох напрямках. Перший напрямок – це збільшення надходжень до місцевих бюджетів. Вона вірить, що місцеві бюджети можна збільшити в 2-3 рази, вивівши з тіні усі дії із земельними ділянками, продажем чи здачею в оренду комунальної власності, а також запровадженням тендерів на право займатись діяльністю у сфері житлово-комунального господарства.

Другий напрямок діяльності – перевірка обгрунтованості підняття комунальних тарифів. Ю.ТИМОШЕНКО навела приклад Києва, де опозиція змогла довести необгрунтованість підняття таких тарифів (на сесії Київради 8 лютого тарифи на послуги ЖКГ було вирішено підняти у 2 рази порівняно з тими, що діяли до 1 грудня 2006 року – УНІАН). Вона висловила переконання, що опозиція зможе добитись цього ж і в інших регіонах.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що з сьогоднішнього дня БЮТ відкриває “гарячу” лінію, по якій можуть звертатись громадяни зі скаргами на діяльність депутатів від БЮТ. Вона сказала, що завдяки цій лінії люди зможуть оцінити діяльність кожного депутата, а, відповідно, і навести порядок в органах самоврядування.

На її переконання, відповідний механізм імперативного мандата буде найдієвішим механізмом боротьби з корупцією.

Також Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що запросить до поїздок регіонами представників інших політичних сил, у тому числі партію “Реформи і порядок”, «Нашу Україну» та інших.