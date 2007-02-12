Мороз хоче зв’язати руки депутатам

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ виступає за внесення змін до виборчого законодавства, відповідно до яких кожен депутат, обираний за партійними списками, буде закріплений за конкретним округом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі із головами райрад, які проходять навчання в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України.

Як повідомила журналістам прес-секретар голови ВР Вікторія ШВЕДОВА, на думку О.МОРОЗА, такі зміни сприятимуть підвищенню відповідальності кандидатів у народні депутати, які агітуватимуть і за партію, і за себе особисто.

Крім того, О.МОРОЗ виступає за якнайшвидше завершення другого етапу політичної реформи в частині реформування місцевих органів влади. Він зазначив, що місцевим радам необхідно надати фінансові, організаційні, матеріальні та кадрові повноваження. За словами голови ВР, для цього необхідно внести зміни не тільки до Конституції України, але й прийняти ряд законодавчих актів.

О.МОРОЗ наголосив, що реалізація політреформи на місцевому рівні змінить психологію виборця для того, щоб він робив свій вибір свідомо.

«Кожен ваш крок під контролем громади, а якщо у вас немає реальних повноважень, то це зв’язує вас по руках», - сказав О.МОРОЗ.

Він також наголосив, що районні ради мають вибудувати систему взаємовідносин з місцевими радами і місцевими держадміністраціями, яка б сприяла розвитку регіонів.